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        Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

        Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 82 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:03
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        Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 82 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde şubat ayında 82 olaya müdahale edildi.

        Belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, 82 zanlıyı gözaltına aldı.

        Operasyonlarda, 500 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 43 gram metamfetamin, 526 uyuşturucu hap, 4 gram eroin, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 13 bin 464 litre kaçak alkol, 67 kilogram tütün, 33 bin 320 makaron ve 3 define arama dedektörü ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartı olmak üzere 76'sı serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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