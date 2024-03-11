Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartı olmak üzere 76'sı serbest bırakıldı.

Operasyonlarda, 500 gram kubar esrar, 1 kök kenevir bitkisi, 43 gram metamfetamin, 526 uyuşturucu hap, 4 gram eroin, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 13 bin 464 litre kaçak alkol, 67 kilogram tütün, 33 bin 320 makaron ve 3 define arama dedektörü ele geçirildi.

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