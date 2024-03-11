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        Malatya Valisi Yazıcı'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:57
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        Malatya Valisi Yazıcı'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yazıcı, mesajında, Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabulünün 103. yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Türk milletinin zaferini, yüceliğini, Türk bayrağının kutsallığını en güzel duygularla ifade ederek gönülleri fetheden Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı millete adadığını aktaran Yazıcı, verilen ödülü askerlerin ihtiyaçlarının karşılanması için Türk ordusuna bağışladığını ifade etti.

        İstiklal Marşı'nda Türk milletinin kutsal değerlere olan inancının, vatan sevgisinin ve bağımsızlığa olan tutkusunun destanlaştığını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda verilen mücadeleleri ve her kelimesinde vatan sevgisi, her dizesinde inanç ve kararlılık olan İstiklal Marşı'mızın anlam ve önemini yeni nesillere en iyi şekilde anlatmak öncelikli görevimizdir. Ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatan topraklarını aynı duyarlılıkla gelecek kuşaklara emanet etmek ve bu eşsiz eserin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmasını sağlamak temel gayemizdir."

        Yazıcı, başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelesinin her bir kahramanını ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

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