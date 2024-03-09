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        Malatya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        MALATYA'da otomobilin takla attığı kazada, Cevriye Dürü yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:38 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:40
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        Malatya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        MALATYA'da otomobilin takla attığı kazada, Cevriye Dürü yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Görgü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Galip T. yönetimindeki 33 EJL 02 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Cevriye Dürü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Yaralı 3 kişinin tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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