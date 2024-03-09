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        Kadir Canpolat'tan yerel seçimlerde Mehmet Kızıldaş'a destek

        Yerel seçim çalışmaları kapsamında bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:15 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:20
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        Kadir Canpolat'tan yerel seçimlerde Mehmet Kızıldaş'a destek
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        Yerel seçim çalışmaları kapsamında bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile bir araya geldi. Canpolat, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Arguvan’da Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan Kızıldaş’a destek verdiğini duyurdu.

        Kızıldaş’ın kendisi onuruna düzenlediği müzik programına katılan Canpolat, “Bu toplantıyı gerçekleştiren Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş’a teşekkür ediyorum. Kültür miraslarımızla ve devasa medeniyetimizle bizi bir araya getiren, böylesi hoşgörüye sahip, Arguvan için gece gündüz çalışan, hakkın ve haklının yanında duran bir belediye başkanımızdan haberdar olduk. Bu yüzden Ocak Partisi olarak Arguvan’da aday çıkarmadık. Çünkü şu an ki mevcut belediye başkanı gibi çalışacak bir belediye başkanı adayı olduğunu düşünmüyoruz. Arguvan’ı sevdiğimiz için yeni dönemde buraya ait kültürü ve medeniyeti devasa ölçülere taşımak adına birlikte çok büyük projelere imza atacağız. Bu medeniyete hep beraber sahip çıkmamız lazım. Ben Ankara’dan geldim belediye başkanımıza sahip çıktım. Arguvan’da kendi belediye başkanına sahip çıksın” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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