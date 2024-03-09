Kadir Canpolat'tan yerel seçimlerde Mehmet Kızıldaş'a destek

Yerel seçim çalışmaları kapsamında bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ile bir araya geldi. Canpolat, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Arguvan’da Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan Kızıldaş’a destek verdiğini duyurdu.

Kızıldaş’ın kendisi onuruna düzenlediği müzik programına katılan Canpolat, “Bu toplantıyı gerçekleştiren Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş’a teşekkür ediyorum. Kültür miraslarımızla ve devasa medeniyetimizle bizi bir araya getiren, böylesi hoşgörüye sahip, Arguvan için gece gündüz çalışan, hakkın ve haklının yanında duran bir belediye başkanımızdan haberdar olduk. Bu yüzden Ocak Partisi olarak Arguvan’da aday çıkarmadık. Çünkü şu an ki mevcut belediye başkanı gibi çalışacak bir belediye başkanı adayı olduğunu düşünmüyoruz. Arguvan’ı sevdiğimiz için yeni dönemde buraya ait kültürü ve medeniyeti devasa ölçülere taşımak adına birlikte çok büyük projelere imza atacağız. Bu medeniyete hep beraber sahip çıkmamız lazım. Ben Ankara’dan geldim belediye başkanımıza sahip çıktım. Arguvan’da kendi belediye başkanına sahip çıksın” diye konuştu.