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        Malatya'da 6 okul TÜBİTAK bölge yarışmasında derece elde etti

        Malatya'dan 4 okul, TÜBİTAK tarafından 55.'si düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda birincilik, 2 okul ise ikincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:15 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:15
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        Malatya'da 6 okul TÜBİTAK bölge yarışmasında derece elde etti
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        Malatya'dan 4 okul, TÜBİTAK tarafından 55.'si düzenlenen 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda birincilik, 2 okul ise ikincilik elde etti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından her yıl gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın bu yıl 55'incisi gerçekleştirildi.

        Yarışma kapsamında Malatya Bölgesi'nde, Malatya, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman ve Şanlıurfa illerinden 12 alanda 101 proje yarıştı.

        Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 20 projeyle bölge sergisine katılmaya hak kazandı, 3 günlük projelerin sergilenmesi ve sunumu sonrası Elazığ Fırat Üniversitesi'nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren projeler açıklandı.

        Psikoloji alanında, Hacı Avni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden danışman öğretmen Elifcan Kırbaç liderliğinde öğrenciler Güleda Özarslan ve Beyza Nur Öztoprak, tarih alanında Tecde Anadolu Lisesi'nden danışman öğretmen Berna Keskin liderliğinde öğrenciler Ravzanur Karakuş ve İrem Azra Sürmeli, matematik alanında Malatya Bilim Sanat Merkezi'nden danışman öğretmen Mehmet Arslan liderliğinde öğrenciler Ahmet Furkan Söylemez, Azra Betül Öktenez, Elif Çakmak, Fizik alanında TED Malatya Koleji’nden öğrenciler Ceylin Ceylan, Ömer Yiğit Koç, Boray Kaya birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

        Yazılım alanında Battalgazi Anadolu Lisesi'nden danışman öğretmen Mustafa Gökmen liderliğinde öğrenci Yusuf Zaif, Türk Dili ve Edebiyatı alanında Darende Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi'nden Yusuf Başeğmez ikincilik ödülünü almaya hak kazandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, yarışmada dereceye giren öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, ödüllerini takdim etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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