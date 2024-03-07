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        Malatya'da sahte dolarla yakalanan şüpheli gözaltında

        Malatya'da sahte 7 bin ABD doları ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:53
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        Malatya'da sahte dolarla yakalanan şüpheli gözaltında
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        Malatya'da sahte 7 bin ABD doları ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan motosikletli bir şüphelinin üst araması yapıldı.

        Şüphelinin üzerinde 70 adet 100'lük banknotlardan toplamda 7 bin ABD doları bulundu, yapılan incelemede paraların sahte olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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