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        Malatya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:46
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        Malatya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Yazıcı, mesajında, ülkelerin kalkınması ve gelişmesini sağlayan, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunan kadınların hak ettiği yere gelebilmesinin önemini vurguladı.

        Yazıcı, aile kurumunun temeli olan kadınların hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına ve kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayacak şartları hazır hale getirdiklerini belirterek, "Başta vatanımız ve milletimiz için gövdesini siper eden şehit ve gazilerimizin anneleriyle eşleri olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan da kadınların toplum hayatında daha aktif yer almasının ülkenin gelişmişliğinin de bir göstergesi olduğunu işaret ederek, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kadının siyasi hayatın içinde olmasına büyük önem vermiş ve birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Gerek aile, gerek toplum yapımızın temel direği kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum." açıklamasında bulundu.

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da kadınların aile içindeki önemini aktararak, "Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır." dedi.

        MHP İl Başkanı Gök de bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çalışma hayatına her alanda kadınların büyük çaba ve başarıları bulunduğunu kaydederek, "Nezih şehrimizin ve yurdumuzun dört bir köşesindeki tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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