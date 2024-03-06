Erdoğan: Milletimiz sandıkta şantajcılara ve siyasi zübüklere itibar etmeyecektir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir faydanız olmayacak, insanın hayatına olumlu yönde katkı yapamayacaksınız, sonra sadece yalan yanlış konuşarak, haksızca eleştirerek, siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse programı ve projesi olmayan zübük siyasi tiplerinden çekmiştir. Son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Malatya’da partisinin Büyükşehir Belediye binası yanındaki alanda düzenlenen mitinge katıldı. Alanı dolduran kalabalığı hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya bir ay önce gelmeyi planladıklarını ama nasip olmadığını ifade etti. Geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerde cumhurbaşkanlığında yüzde 72, milletvekilliğinde yüzde 69 oy oranı ile Cumhur İttifakı’na destek veren Malatya'ya şükranlarını ileten Erdoğan, “Malatya sandıkta yine destan yazdı. Sizler bize güvendiniz, üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. İnşallah 31 Mart'ta da büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle Malatya'da Cumhur İttifakı'nı rekor bir oya taşıyacağınıza inanıyorum" dedi.

'KANDİL’LE DEMLENENİ MALATYA AFFETMEZ'

Bu sırada alanda bulunan bazı döviz ve pankartları okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir. Malatya bugüne kadar hiçbir mücadelemizde bizi yalnız bırakmadı. Bu defa da ‘Türkiye Yüzyılı’nın inşasında Malatya ile birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz. Malatyalı kardeşlerim kimin kendisine gönül verdiğini, kimin şahsi hesapları peşinde koştuğunu iyi bilir. Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı Kandil’le demlenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olan Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle, demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla şehrini geliştireni Malatya unutur mu? Hak ve özgürlük alanını genişleterek kendini öz yurdunda garip bırakmak isteyenlere dersini vereni Malatya terk eder mi? Depremle sarsılan nice sevdiklerini toprağa veren kardeşlerine yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı?" diye konuştu.

'YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ'

Deprem felaketinde hayatını kaybeden 53 bin vatandaşı bir kez daha rahmetle yad eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya’da 20 bini kırsalda, kalanı şehir merkezinde olmak üzere yaklaşık 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehrimizde 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. Yerinde dönüşüm için 32 bin 538 kardeşimiz başvurdu, bunların 500'ü konutlarını inşa etmeye başladılar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehir merkezindeki meydan ve iş yeri düzenlemesini yapıyor. Hedefimiz, önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır. 110 bin personelle deprem bölgesinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Yerinde dönüşüm projelerine başvurular 255 bini buldu. Kredi desteğini içeren bu projelerin tüm safhalarını denetliyoruz. Depremle sarsılan şehirlerimizi biran önce ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz" diye konuştu.

Depremden etkilenen şehirleri eskisinden daha canlı hale getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye’nin maruz kaldığı onca terör saldırısının darbe girişiminin üzerine yaşadığı deprem felaketinin elbette maddi manevi ağır maliyeti oldu. Bunca insan kaybının şehirlerin gördüğü ağır hasarın altından kalkmak kolay değil. Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskisinden daha güvenli, canlı, huzurlu hale getirmekte kararlıyız. Hayatını kaybedenleri elbette geri getiremeyiz ama onun dışındaki kayıpları daha iyisiyle yerine koyacak gücü, azme ve dirayete sahibiz. Depremin bizi hedeflerimizden koparmasına müsaade etmeyeceğiz. Malatya şahidimiz olsun ki milletimizin desteği ve duası arkamızda olduğu müddetçe, bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasının önüne kimse geçemeyecektir" dedi.

'GÖLGEMİZDE YÜRÜYMEYE KALKANLARA MÜSAADE ETMEYİZ'

Cumhur İttifakı olarak seçimlerde iş birliği yaptıklarını ve eski AK Parti’li isimlerin farklı partilerden aday olarak kendilerine kaybettirmek istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"AK Parti’nin belediyecilik konusundaki beceri ve tecrübesini kimseyle tartışmayız. Malatya büyükşehir ve ilçelerimizin bir kısmında bir değişim oldu. Dün şehirlerimize hizmet eden kardeşlerimizi nasıl desteklediysek bugün vazifeye talep kardeşlerimizin de aynı şekilde yanında olacağız. Partimizin eski belediye başkanlarının, eski milletvekillerinin, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partilerimizden, kendi adaylarımızdan mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmeye çalışıp, çeşitli beyan ve imalarla gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz, eser ve hizmet siyasetidir. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir faydanız olmayacak, insanın hayatına olumlu yönde katkı yapamayacaksınız, sonra sadece yalan yanlış konuşarak haksızca eleştirerek, siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasi tiplerinden çekmiştir. Sadece öteki ne veriyorsa 5 fazlası benden yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayanlara acıyarak bakıyoruz. Son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara, ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatya'nın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağından şüphe duymuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti hükümetleri döneminde Malatya'ya yapılan hizmetleri anlattı ve partisinin belediye başkan adaylarını tanıtarak, 31 Mart için seçmenlerden destek istedi.