Malatya'da okul güvenliği toplantısı düzenlendi

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, başkanlığında "2023-2024 Eğitim-Öğretim 2. Yarı Yıl Okul Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanmasına yönelik alınan koruyucu ve önleyici hizmet tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Yazıcı, eğitimde asli görevin çocukları kötülükten uzak tutmak olduğunu belirterek, bu konuda gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Geleceğin çocuklara emanet edildiğini anlatan Yazıcı, "Bu emanetleri iyi yetiştirmemiz lazım. İnsan nasıl yetiştirilirse o doğrultuda insanlığa hizmet eder. Görev yaptığım her ilde okullara ziyarette bulunmak, sorun ve taleplerle ilgilenmek görev tanımımın gereğidir. Depremle beraber şehri toparlamaya çalışırken sizleri ve öğrencilerimizi unutmadım. Depremin yarattığı sıkıntılara rağmen Malatya’da eğitim sürecinin aksamadığının verimli bir şekilde ilerlediğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve diğer ilgililer katıldı.