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        ARFF Derneğinden Malatya'ya ziyaret

        Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) Dernek Başkanı Remzi Aytin ve Başkan Yardımcısı Oğuz Ayar, Malatya'da ARFF memurlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:34 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:11
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        ARFF Derneğinden Malatya'ya ziyaret
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        Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) Dernek Başkanı Remzi Aytin ve Başkan Yardımcısı Oğuz Ayar, Malatya'da ARFF memurlarıyla bir araya geldi.

        Aytin, toplantıdaki konuşmasında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin seneyi devriyesinde deprem bölgesini ziyaret ettiklerini belirtti.

        Bu ziyaretler kapsamında bölge havalimanlarında görev yapan afet ve olağanüstü durumlarda özverili çalışmalarıyla üstün başarı gösteren ARFF memurlarını ziyaret ederek bir araya geldiklerini ifade eden Aytin, havacılık sektöründe önemli yeri olan ARFF'nin havacılık hizmetinin devamlılığında kritik rol üstlendiğini aktardı.

        Havacılık sektörü hizmetinin yanında gerekli izin, prosedür ve protokoller çerçevesinde olağanüstü durumlar, doğal afetlerde de görev yapan ARFF memurlarının depremler, orman yangınları ve sel felaketlerinde de devletinin emriyle bilgi ve becerilerini sahaya aktardığını kaydeden Aytin, şöyle devam etti:

        "Bunun son örneği geçen yıl yaşadığımız asrın felaketinde gördük. Depremin ilk anından itibaren organize olup 800 ARFF personeli, Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, ve Gaziantep illerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılmış, enkazlarda 210 canlı/yaralı insanı çıkarmıştır. Bir taraftan kurtarma faaliyetlerini yürütürken diğer taraftan ulaşımın aksaması ve olası bir olaya karşı havalimanlarındaki görevlerini de fedakarca yerine getirdiler. Bu görevi aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam ediyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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