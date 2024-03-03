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        Malatya'da, 4.4 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 03.03.2024 - 18:09
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        Malatya'da, 4.4 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya ve çevresindeki illerde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 17.43'te merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın depremle ilgili yaptığı ilk açıklamada, “Malatya, Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.” İfadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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