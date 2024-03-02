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        Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        MALATYA'da kamyonet ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Turan Kılıç (68), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 09:23 Güncelleme: 02.03.2024 - 09:25
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        Kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        MALATYA'da kamyonet ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Turan Kılıç (68), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Karababa Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 44 LK 156 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Turan Kılıç'ın kullandığı 44 AEB 408 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Turan Kılıç yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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