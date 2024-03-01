Malatya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Katılımcılar, kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe öğrenciler ve aileler ilgi gösterdi.

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