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        Malatya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik Malatya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:03
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        Malatya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik Malatya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

        Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ndeki etkinlik alanında 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini tanıttı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe öğrenciler ve aileler ilgi gösterdi.

        Katılımcılar, kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.

        İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansı

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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