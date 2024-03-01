Malatya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik Malatya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik Malatya'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ndeki etkinlik alanında 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini tanıttı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe öğrenciler ve aileler ilgi gösterdi.
Katılımcılar, kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Anadolu Ajansı
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