Malatya'da "Cumhuriyet'e Doğru" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

İzleyicilerin duygu dolu anlar yaşadığı oyunun sonunda yönetmen ve oyuncular, Malatyalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Oyunda Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında bulunduğu 110 oyuncu rol alıyor.

Oyun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Cumhuriyet'in kuruluşunu konu ediniyor.

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