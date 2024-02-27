Bakan Özhaseki: Deprem bölgesi için müthiş mücadele veriyoruz (2) AKPARTİ'NİN SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIŞINA KATILDIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kent merkezindeki temaslarının ardından Doğanşehir ilçesine geçti. Doğanşehir ilçesinde AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Bakan Özhaseki, burada toplanan kalabalığa hitap etti. Özhaseki, 6 Şubat'ta büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını ve 680 bin konutun yıkıldığını belirterek, "Bir sene önce Allah bir daha göstermesin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. 680 bin ev yıkılmıştı, 170 bin kadar da iş yeri tek katlı müştemilat ve ahır yıkıldı. 53 binden fazla kardeşimizi toprağa verdik. Bin yıllık bu Anadolu medeniyetimizde karşımıza gelebilecek en büyük felaket buydu. Bundan daha büyük bir felaket ile karşılaşmamıştık. Önümüzdeki ay itibari ile dağıtacağımız konutlar 75 bini bulacak. Sonra her ay 10 bin, 15 bin civarında konutu bitirip teslim edeceğiz" dedi.Bakan Özhaseki, daha sonra Akçadağ ilçesine geçerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlar ile sohbet etti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 20:08 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:10 facebook

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