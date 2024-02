Bakan Özhaseki: Deprem bölgesi için müthiş mücadele veriyoruz ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde gece gündüz çalışıldığını belirterek, "Malatya'ya, depremden bu tarafa kaçıncı kez geldiğimizi artık hatırlamıyoruz. Ama bir an önce yaraların sarılabilmesi adına müthiş mücadele veriyoruz" dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da geçen yıl temeli atılan Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki'ye incelemeleri sırasında, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, milletvekilleri, kurum müdürleri, esnaf ve vatandaşlar eşlik etti. İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Özhaseki, Malatya'da 70 bin hak sahibi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:''Bugün mesaimizi kadim ilimiz Malatya'da yapıyoruz. Depremden bu tarafa kaçıncı kez geldiğimizi artık hatırlamıyoruz. Ama bir an önce yaraların sarılabilmesi adına müthiş bir mücadele veriyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Eksiklerimiz var mı, onları nasıl gideririz, bir an önce hak sahiplerinin konutlarını, iş yerlerini nasıl teslim ederiz düşüncesiyle hareket ediyoruz. Malatya'da şu anda AFAD'ın bize bildirdiği 69 bin kadar konut yapılması icap ediyor. Hak sahipliği olarak böyle bir sayı çıktı. Önümüzdeki günlerde, belki mahkemelerden gelen veya başka türlü saiklerle gelen hak sahipliği de biraz daha artacağını düşünürsek, demek ki 70 bin civarında konut yapmak durumundayız. Bizim başladığımız veya ihale sürecinde olan, devam eden konut sayımız 54 bin kadar oldu."Kentte ticari hayatın canlanması için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Bakan Özhaseki, iş yerlerinin bir an önce teslim edilmesi için yoğun çalışıldığını da kaydetti.

Giriş: 27.02.2024 - 15:29 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:35

