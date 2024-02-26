Malatya'da inşaattan düşen işçi öldü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, inşaatın ikinci katından düşen işçi, hayatını kaybetti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, inşaatın ikinci katından düşen işçi, hayatını kaybetti.
Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katında çalışan Faruk A. (36) ayağının kayması sonucu düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Faruk A, kurtarılamadı.
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