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        Malatya'da tarihi eser ve uyuşturucuyla yakalanan sürücü gözaltına alındı

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, aracında uyuşturucu, tarihi eser niteliğinde para ve objelerle yakalanan sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:20 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:24
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        Malatya'da tarihi eser ve uyuşturucuyla yakalanan sürücü gözaltına alındı
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        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, aracında uyuşturucu, tarihi eser niteliğinde para ve objelerle yakalanan sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yazıhan ilçesindeki ekipler, Doğuş Mahallesi Belediye Caddesi'nde durdurdukları aracın sorgulamasında "trafikten çekme belge"li ve sürücü E.Ö'nün ehliyetinin ize geçici iptal durumda olduğunu belirledi.

        Sürücüye 19 bin 416, araç sahibine ise 12 bin 977 lira para cezası uygulayan ekipler, araçtaki aramada ise 0,70 gram metamfetamin, 50 tarihi eser niteliğinde para ve objelerle, 2,53 gram bonzai ele geçirdi.

        E.Ö, "tarihi eser kaçakçılığı" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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