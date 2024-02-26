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        Malatya Yoncalı Barajı inşaatı tamamlandı

        Malatya Yoncalı Barajı'nın inşaatının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 10:52 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:56
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        Malatya Yoncalı Barajı inşaatı tamamlandı
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        Malatya Yoncalı Barajı'nın inşaatının tamamlandığı bildirildi.

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, Malatya Yoncalı Barajı inşaatının tamamlandığı, iletim tünellerinin de tamamlanmasının ardından su tutulmasına başlanılacağı kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tünel açmada 8 bin metre ilerleme sağlandığını belirterek, tünelde ışığın görünmesine yaklaşık 1 kilometre kaldığını aktardı.

        Balta, temelden 98 metre yüksek, 114 milyon metreküp su biriktirme hacminde ve 2,25 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahip Yoncalı Barajı'yla tarladaki verimin artacağını ve yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacağını kaydetti.

        174 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla milli ekonomiye yıllık 698 milyon lira gelir artışı ve 17 bin 409 kişiye tarımsal istihdam sağlanmasının hedeflendiğini belirten Balta, 23 yerleşim yerinin barajdan istifade edeceğini aktardı.

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