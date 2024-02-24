Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Lösemi teşhisi konan 94 yaşındaki hasta tedavisinin ardından taburcu edildi

        VOLKAN KAŞİK - Malatya'da halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle başvurduğu hastanede lösemi teşhisi konulan 94 yaşındaki Ali Kaya, kemoterapi tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lösemi teşhisi konan 94 yaşındaki hasta tedavisinin ardından taburcu edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        VOLKAN KAŞİK - Malatya'da halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle başvurduğu hastanede lösemi teşhisi konulan 94 yaşındaki Ali Kaya, kemoterapi tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Hekimhan ilçesinde yaşayan 4 çocuğu, 11 torunu olan Kaya, yaklaşık 2 ay önce halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Tetkikleri yapılan Kaya'ya lösemi (kan kanseri) teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Kaya'ya kemoterapi uygulandı. İlerleyen yaşına rağmen tedaviye yanıt veren Kaya, servisteki takip sürecinin ardından taburcu edildi.

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Bedrettin Orhan, AA muhabirine, 94 yaşındaki bir hastanın kemoterapiye yanıt vermesinin nadir gördükleri bir durum olduğunu söyledi.

        Hastanın kendilerine halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle ayakta başvurduğunu anlatan Orhan, şöyle devam etti:

        "Yaptığımız tetkikler ve kemik biyopsisinde hastaya lösemi tanısı koyduk. Hasta yakınları ve kendisiyle görüştüğümüzde riskli olduğunu anlattık ve tedaviyi kabul ettiler. Amcamız yaklaşık 50 gün hastanemizde yattı ve yaklaşık 3 kür kemoterapiye yanıtı gerçekten çok güzel. Kontrollerimizde kemik iliğinde kötü hücreye rastlamadık."

        - "Bu yaşta kemoterapiyi kaldırdı"

        Orhan, şunları kaydetti:

        "Bu yaşta çok nadir görüyoruz, 94 yaşında amcamız. Bu yaşa kadar hiçbir problem yaşamamış, doğru düzgün hastaneye bile gelmemiş. Hatta yaşına rağmen tarlada, bahçede çalışan birisi. Tarladaki işini bırakıp hastaneye başvuruyor ve lösemi olduğunu öğreniyor. Ancak bu yaşta kemoterapiyi kaldırdı ve lösemiyi yendi diyebiliriz. Takibi devam edecek. Kemik iliği nakli de bu hastalıklarda tedavi yöntemi ancak 75 yaş üstü hastalarda bu yöntemi çok tercih etmiyoruz."

        - "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

        Ali Kaya'nın oğlu Mustafa Kaya ise babasının 94 yaşında olmasına rağmen hastaneye çok nadir gittiğini, ilaç bile kullanmadığını söyledi.

        Babasının kayısı bahçesinde çalıştığı sırada rahatsızlandığını ve hastaneye getirdiklerini anlatan Kaya, "Hastanede lösemi teşhisi kondu. Hematoloji servisine alındı, burada tedavi olduk ve bugün taburcu ediliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun." dedi.

        Ali Kaya ise doktoruna teşekkür ederek, "Evime gideceğim, çok mutluyum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        14 yaşında kız çocuğu! 50. suçunda tutuklandı!
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        Trump'ın cezası 100 milyon dolar daha arttı
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        160 bin yıl önce yaşanan süpernovanın gizemi çözüldü
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Meteoroloji açıkladı! İllerimizde sıcaklıklar... Bölge bölge hava durumu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        8 yaşındaki çocuk okulda beyin kanaması geçirdi!
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye yasal işlem yapıldı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye yasal işlem yapıldı
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Berat Kandili mesajı
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Berat Kandili mesajı
        Deprem sonrasında sinemasız kalan Malatya yeniden "beyaz perde"yle buluştu
        Deprem sonrasında sinemasız kalan Malatya yeniden "beyaz perde"yle buluştu
        Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Malatya'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünce "Şehre Nefes Projesi" başlatıldı
        Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünce "Şehre Nefes Projesi" başlatıldı
        Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı