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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Berat Kandili mesajı

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 10:07 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:07
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Berat Kandili mesajı
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yazıcı, mesajında, Berat Kandili'nin Allah'ın kullarına sonsuz bir lütufla bereket ve şifa kapılarını ardına kadar açtığı müstesna zaman dilimlerinden biri olduğunu belirtti.

        Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk bilincimizi tazeleyerek, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabileceğimiz, milli ve manevi değerlerimizi daha da güçlendireceğimiz özel bir gecedir. Zorluktan kurtulmak anlamına gelen bu mübarek gecenin, kurtuluşumuza, manevi arınmamıza ve son dönemde yaşadığımız felaketlerin yaralarını en kısa sürede sarmamıza vesile olmasını temenni ediyor ve bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en içten dileklerimle kutluyorum."

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