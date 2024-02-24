Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye yasal işlem yapıldı
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda, 64 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 11 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda, 64 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 11 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak cep telefonu ve aksesuarı sattığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.
İş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 64 elektronik sigara, 9 kablosuz kulaklık, 2 kablosuz powerbank, 11 akıllı saat, 15 paket puro ele geçirildi.
Şüpheliler H.T. ile E.B'ye yasal işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.