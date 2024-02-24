Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye yasal işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak cep telefonu ve aksesuarı sattığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

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