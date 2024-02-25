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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:04
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 86,49 gram sentetik uyuşturucu, 12 bin 584 sentetik ecza maddesi, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 2 mermi, uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 13 bin 340 lira para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan K.A, H.İ.B, B.S. ve A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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