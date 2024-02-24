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        GÜNCELLEME - Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen depremzede dede ile torunu hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Ankara'ya yerleşen dede ile ziyarete gelen 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 14:13 Güncelleme: 24.02.2024 - 14:29
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        GÜNCELLEME - Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen depremzede dede ile torunu hayatını kaybetti
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Ankara'ya yerleşen dede ile ziyarete gelen 2 yaşındaki torunu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde bir evde ikamet eden 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile yanında bulunan 2 yaşındaki torunundan haber alamayan yakınları, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

        Eve giren mahalle sakinleri dede ve torunu hareketsiz halde buldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede dede ve torununun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

        - Memleketlerinde toprağa verildiler

        Dede ve torunu, Malatya Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Yıldırım'ın ailesi ile yakınları katıldı.

        Hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara'ya yerleştiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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