Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesi uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Dedektör köpeğin de yer aldığı aramada, Ş.T. isimli bir kadın yolcunun bagajı ve üzerinde, dört parça halinde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.