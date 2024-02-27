Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da yolcu otobüsünde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesi uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

        Dedektör köpeğin de yer aldığı aramada, Ş.T. isimli bir kadın yolcunun bagajı ve üzerinde, dört parça halinde 3 kilo 13 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Biden: Anlaşma sağlanırsa İsrail saldırılarını durduracak
        Biden: Anlaşma sağlanırsa İsrail saldırılarını durduracak
        Dilan 19 yaşındaydı... Babası öldürdü!
        Dilan 19 yaşındaydı... Babası öldürdü!
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        "Türkiye'nin konut politikasına ihtiyacı var"
        Çok kuvvetli zehirli ekmek... Bu nasıl vicdan!
        Çok kuvvetli zehirli ekmek... Bu nasıl vicdan!
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bitcoin'de sert yükseliş
        Bitcoin'de sert yükseliş
        Yüksek düşüş
        Yüksek düşüş
        "Navalny serbest bırakılmak üzereyken öldü" iddiası
        "Navalny serbest bırakılmak üzereyken öldü" iddiası
        "Kim mutlu ki?"
        "Kim mutlu ki?"
        Ukrayna ve Polonya arasında çiftçi gerginliği
        Ukrayna ve Polonya arasında çiftçi gerginliği
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        Kıdem tazminatında ayrıntıya dikkat!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        3 yaşındaki Taha'yı foseptikte kaybettik!
        Mobil Dünya Kongresi start aldı
        Mobil Dünya Kongresi start aldı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        "Sınıf tekrarı ve devamsızlık affı" açıklaması
        Adıyaman'da aile katliamı! 1'i çocuk 3 ölü
        Adıyaman'da aile katliamı! 1'i çocuk 3 ölü
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Kademeli emeklilik gelecek mi?
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Tanrıöğen'in yerine Taylan dahil oldu
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Icardi'den olay Fenerbahçe paylaşımı!
        Cimbom'un Kerem'i 'var'!
        Cimbom'un Kerem'i 'var'!

        Benzer Haberler

        Malatya'da inşaattan düşen işçi öldü
        Malatya'da inşaattan düşen işçi öldü
        Malatya'da tarihi eser ve uyuşturucuyla yakalanan sürücü gözaltına alındı
        Malatya'da tarihi eser ve uyuşturucuyla yakalanan sürücü gözaltına alındı
        Malatya Yoncalı Barajı inşaatı tamamlandı
        Malatya Yoncalı Barajı inşaatı tamamlandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Malatya'nın yöresel ekmeğini yaparak il dışına gönderiyor
        Malatya'nın yöresel ekmeğini yaparak il dışına gönderiyor
        Depremzede kayısı üreticilerinden gübre ve ilaç desteği talebi
        Depremzede kayısı üreticilerinden gübre ve ilaç desteği talebi