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        Malatya'da bahis sitelerinden elde edilen parayla dolandırıcılıktan 1 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da bahis sitelerinden elde edilen parayla dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:06 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:06
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        Malatya'da bahis sitelerinden elde edilen parayla dolandırıcılıktan 1 şüpheli tutuklandı
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        Malatya'da bahis sitelerinden elde edilen parayla dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Y.K. (45), önceden tanıştığı M.C.A'nın (19) yönlendirmesiyle banka hesabı açtığını, hesapta 50 bin lira bulunduğunu ve bu paranın ne amaçla geldiğini bilmediğini ifade etti.

        Y.K, M.C.A'nın kendisini arayarak parayı kendisine vermesini söylemesi üzerine şüphelenerek şikayetçi olduğunu belirtti.

        Polis ekipleri, dolandırıcılık ve bahis sitelerinden elde edilen parayla ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında, M.C.A, M.K. (19) ve M.A.P'yi (21) gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çeşitli dijital materyallere el konuldu. Paranın bulunduğu hesap ise bloke edildi.

        Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.A.P. tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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