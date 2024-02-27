Malatya'da bahis sitelerinden elde edilen parayla dolandırıcılıktan 1 şüpheli tutuklandı

Malatya'da bahis sitelerinden elde edilen parayla dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Y.K. (45), önceden tanıştığı M.C.A'nın (19) yönlendirmesiyle banka hesabı açtığını, hesapta 50 bin lira bulunduğunu ve bu paranın ne amaçla geldiğini bilmediğini ifade etti.

Y.K, M.C.A'nın kendisini arayarak parayı kendisine vermesini söylemesi üzerine şüphelenerek şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis ekipleri, dolandırıcılık ve bahis sitelerinden elde edilen parayla ilgili yürüttükleri çalışmalar kapsamında, M.C.A, M.K. (19) ve M.A.P'yi (21) gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çeşitli dijital materyallere el konuldu. Paranın bulunduğu hesap ise bloke edildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.A.P. tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.