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        Malatya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 19:59 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:05
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        Malatya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Malatya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        K.K. yönetimindeki 44 AFP 304 plakalı otomobil, merkez Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile R.K, M.K. ve D.K. yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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