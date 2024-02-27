Bakan Özhaseki, Akçadağ'da incelemelerde bulundu, seçim ofisinin açılışına katıldı

Özhaseki, Akçadağ ilçe merkezinde Emlak Konut tarafından yapılan iş yerlerinin inşaatını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

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