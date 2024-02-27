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        Bakan Özhaseki, Akçadağ'da incelemelerde bulundu, seçim ofisinin açılışına katıldı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde incelemelerde bulundu, seçim ofisinin açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 17:23 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:53
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        Bakan Özhaseki, Akçadağ'da incelemelerde bulundu, seçim ofisinin açılışına katıldı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde incelemelerde bulundu, seçim ofisinin açılışına katıldı.

        Özhaseki, Akçadağ ilçe merkezinde Emlak Konut tarafından yapılan iş yerlerinin inşaatını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Bakan Özhaseki daha sonra, AK Parti Akçadağ Belediye Başkan adayı Hasan Ulutaş'ın seçim ofisinin açılışına katıldı.

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