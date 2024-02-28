Elazığ'ın 304 yıllık ata yadigarı vakıf eserinin ihya süreci başladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Elazığ'da 1720'de inşa edilen, Sivrice merkezli depremde hasar alan, daha sonra çıkan yangından da etkilenen Aksaray Camisi'nin proje ihalesinin tamamlandığını ve çalışmalara ivedilikle başlandığını bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vakıf medeniyetinin köklü şehri Elazığ'ın merkez ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde bulunan 304 yıllık Aksaray Camisi'nin, 24 Ocak 2020'de Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördüğü, ibadete kapatılarak güçlendirilmesine karar verilen ibadethanenin yangının da etkisiyle kullanılamaz hale geldiği anımsatıldı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 27 Ekim 2022'de ihalesi yapılan caminin rölöve, restitüsyon, restorasyon ve elektrik tesisatı projeleri ile güçlendirme projesi ve raporun hazırlanma işinin sözleşmesinin 5 Aralık 2022'de imzalandığı, 4 gün sonra yer teslimi yapılarak işe başlandığı anlatılan açıklamada, sözleşmeye göre iş bitim tarihinin 8 Mart 2023 olduğu aktarıldı.

Yüklenici firmanın hazırladığı projelerin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Bölge Müdürlüğü hizmet binasının hasar alması ve geçici olarak faaliyette bulunamamasından dolayı incelenemediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elazığ İl Müftülüğünün 12 Mayıs 2023 tarih ve E-3764629 sayılı yazısı ile caminin yandığı idaremize bildirilmiştir. Bu nedenle hazırlanan projelerin yangın sonrası duruma göre revizesi hasıl olmuştur. Deprem ve caminin yanma sürecinden dolayı yükleniciye 5 Ağustos 2023 tarihine kadar süre verilmiştir. Yüklenici 19 Ekim 2023 tarihinde hazırladığı projeleri idaremize sunmuş, projeler idaremizce incelenmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Tarihi yapıda gerçekleştirilecek teknik ve teorik uygulamalar Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. 14 Şubat 2024 tarihinde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile de süreç başlatılmıştır.

1720 tarihinde inşa edilen Elazığ Aksaray Camisi'nin proje ihalesi tamamlanmış olup çalışmalara ivedilikle başlanmıştır. Elazığ'da yaşayan vatandaşlarımız müsterih olsunlar ki her eserimizde olduğu gibi bu eserimizin de yeniden eskisinden daha güçlü hizmet verebilmesi için çalışmalarımız devam edecektir. Asılsız haber ve söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."