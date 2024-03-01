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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un depremzede esnaflar için gönderdiği klimaların montajına başlandı

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Malatya'daki depremzede esnaflar için şahsi imkanlarıyla temin ettiği 150 klimanın montajına başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 12:39 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:55
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un depremzede esnaflar için gönderdiği klimaların montajına başlandı
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Malatya'daki depremzede esnaflar için şahsi imkanlarıyla temin ettiği 150 klimanın montajına başlandığı bildirildi.

        Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (MESOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Malatya'da esnafı ziyaret eden Bakan Ersoy'dan klima talebinde bulunuldu.

        Bakan Ersoy, şahsi imkanlarıyla temin ettiği 150 klimayı, depremzede esnafa gönderdi. Malatya'daki Ankara Çarşısı'nda klimaların kurulumuna başlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MESOB Başkanı Şevket Keskin, depremden sonra Ankara esnaf teşkilatı ile Valiliğin desteğiyle güzel bir çarşı kurulduğunu, Bakan Ersoy'un depremin ilk gününden bu yana Malatyalıların yanından ayrılmadığını belirtti.

        Esnafın klima konusunda sıkıntı yaşadığını dile getiren Keskin, "Bakanımız kendi imkanlarıyla alıp gönderdiği klimaların montajına başlanıldı. Bütün esnafımız adına Sayın Bakanımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Esnafımızın büyük bir sıkıntısını giderdiniz." ifadelerini kullandı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba da klimaların montajının kısa sürede tamamlanacağına değinerek, "Birkaç gün içinde tamamlanacak. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla Genel Müdürümüzün koordinasyonunda Bakanlık teşkilatları olarak sahada olmaya, Malatyalıların yaralarını sarılmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Depremzede esnaflar da Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

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