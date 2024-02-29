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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da tren garında 1 kilo 345 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 18:27 Güncelleme: 29.02.2024 - 18:31
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Malatya'da tren garında 1 kilo 345 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şüphelinin uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi.

        Hekimhan Tren Garı'nda durdurulan tren içerisinde bulunan kadın şüphelinin valizinde yapılan aramada 2 parça halinde margarin kutuları içerisinde 1 kilo 345 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Soruşturma kapsamında şüpheliler B.G, R.G. ve C.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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