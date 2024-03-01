Malatya'da direğe çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Malatya'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Malatya'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde 44 ACU 607 plakalı otomobilin sürücüsü F.K, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki direğe çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobil içerisinde sıkışan F.K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.