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        Malatya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 21:07 Güncelleme: 01.03.2024 - 21:15
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        Malatya'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Turan Kılıç idaresindeki 44 AEB 408 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 44 LK 156 plakalı kamyonet, Arguvan ilçesi Karababa Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu kişilerden Kılıç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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