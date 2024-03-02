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        Malatya merkezli kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyonda 5 tutuklama

        Kamuyu zarara uğratanların yakalanmasına yönelik Malatya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 09:43 Güncelleme: 02.03.2024 - 09:43
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        Malatya merkezli kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyonda 5 tutuklama
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        Kamuyu zarara uğratanların yakalanmasına yönelik Malatya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen rapora istinaden, 1 Aralık 2023'de Hekimhan Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi, 4 zanlı tutuklandı.

        Genişletilen soruşturma kapsamında, 18 şüphelinin tutuklanan zanlılarla hareket ettiğini belirleyen ekipler, Malatya merkezli, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan 17 zanlıdan M.K, C.S, C.M, C.M. ve K.S.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Zanlıların, kamuyu 21 milyon 316 bin 262 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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