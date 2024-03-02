Malatya merkezli kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyonda 5 tutuklama

Zanlıların, kamuyu 21 milyon 316 bin 262 lira zarara uğrattıkları belirtildi.

Genişletilen soruşturma kapsamında, 18 şüphelinin tutuklanan zanlılarla hareket ettiğini belirleyen ekipler, Malatya merkezli, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır ve Kocaeli'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen rapora istinaden, 1 Aralık 2023'de Hekimhan Mal Müdürlüğünde kamuyu zarara uğratanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi, 4 zanlı tutuklandı.

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