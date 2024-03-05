Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açtı

Malatya'nın Kale ilçesinde kayısı ağaçları çiçeklendi.

Salkımlı Mahallesindeki bir kayısı bahçesinde bulunan bazı ağaçlar, çiçek açmaya başladı.

Çiftçi Suat Kayaduman, AA muhabirine, normal şartlarda bu mevsimlerde havaların daha serin gittiğini ancak bu yıl yazdan kalma günlerin yaşandığını ifade etti.

Bu yüzden ağaçların erken çiçek açtığını dile getiren Kayaduman, şu an kayısı üreticilerin don tehlikesiyle karşılaşmamak için dua ettiğini vurguladı.

Malatyalıların geçim kaynağının büyük ölçüde kayısı olduğunu kaydeden Kayaduman, "İnşallah hava sıcaklıkları normal seyreder de çiftçilerimizin kayısısı zarar görmez." dedi.