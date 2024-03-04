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        Malatya'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 16:16 Güncelleme: 04.03.2024 - 16:16
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        Malatya'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor.

        Depremlerin hasara yol açtığı merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde ağır hasarlı binaların yıkımına devam edildi.

        İş makinelerinin yıkımını yaptığı ağır hasarlı binada enkazlar kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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