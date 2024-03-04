Malatya'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları sürüyor.
Depremlerin hasara yol açtığı merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde ağır hasarlı binaların yıkımına devam edildi.
İş makinelerinin yıkımını yaptığı ağır hasarlı binada enkazlar kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.
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