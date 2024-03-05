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        Babacan: MB, bağımsız çalışmadan bu ülkede enflasyon düşmez

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Merkez Bankası (MB), bağımsız çalışmadan bu ülkede enflasyon düşmez" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:15
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        Babacan: MB, bağımsız çalışmadan bu ülkede enflasyon düşmez
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Merkez Bankası (MB), bağımsız çalışmadan bu ülkede enflasyon düşmez" dedi.

        Ali Babacan, bir dizi ziyaret ve seçim ofisi açılışına katılmak üzere Malatya'ya geldi. Seçim ofisi açılışında konuşan Babacan, emeklilerin hiçbir zaman bu kadar perişan olmadığını söyledi. Türkiye'de emeklilerin zor koşullarda yaşadığını belirten Babacan, "Merkez Bankası (MB), bağımsız çalışmadan bu ülkede enflasyon düşmez. TÜİK gerçek enflasyon rakamlarını açıklamadan bu ülkede güven oluşmaz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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