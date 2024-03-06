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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AK Parti'nin Malatya Mitingi'nde konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların 7 gün 24 saat çalıştığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:43
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AK Parti'nin Malatya Mitingi'nde konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların 7 gün 24 saat çalıştığını belirtti.

        Bakan Ersoy, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, deprem sürecinde Malatya halkıyla aralarında kopmaz bir bağın oluştuğunu söyledi.

        Depremin ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Malatya'da koordinasyonu sağladıklarını belirten Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

        "Devlet millet el ele ve güç birliği yaparak zorlukları aştık, aşmaya devam edeceğiz. Depremin hemen ardından Malatya'yı yeniden ayağa kaldırmak için bütün gücümüzle hareket ettik. Asrın felaketinin 2 ay sonrasında Cumhurbaşkanı'mız deprem konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdi ve eş zamanlı olarak 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkanın anahtar teslimi yapıldı. Şubat ayında da 6 bin 181 hak sahibi kurayla evlerine yerleşti. Deprem Malatya'daki tarihi ve kültürel dokuya da çok büyük hasar verdi. Hasarları onarmak ve yeniden ihya etmek için Bakanlığım ve mesai arkadaşlarım çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Malatya Arkeoloji Müzesi, Beşkonaklar Etnografya Müzesi, Geleneksel Malatya Evi'nde de onarım, tadilat işlemleri sürüyor. Atatürk Anı Evi ve Etnografya Müzesi'nde tadilat işleri hızla ilerliyor. İnşallah yaz aylarında bütün işlemleri bitirmiş olacağız.

        Depremde acılarımızı paylaştık. Şehrimiz eski günlerine ulaşınca da hep beraber sevinçlerimizi paylaşacağız. Milletimizin derdi bizim derdimiz. Milletimizin ne sorunu, ne problemi varsa biz onu çözmekle görevliyiz. Verdiğimiz sözleri birer birer tutuyoruz. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için Cumhurbaşkanı'mız ve bizler 7 gün 24 saat çalışıyoruz."

        - "81 ilde iftar programları düzenleyeceğiz"

        Deprem bölgesinde çalışmaların süreceğini dile getiren Bakan Ersoy, "Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 81 ilde iftar programları düzenleyeceğiz. Malatya'da da 2 noktada iftar programımız olacak. İl Halk Kütüphanesi alanı ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde 1600'er kişilik 2 çadır alanı organize ettik. Her akşam 3 bin 200 kişiyi misafir edeceğiz. Bayramda da geçen sene baba ocağıma gittikten sonra buraya geldim. Bu yıl da bayramda birlikteyiz inşallah." dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

        "Malatya depremden çok etkilendi. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreç içinde hiç durmadan tıpkı 6 Şubat'tan sonra bütün gücümüzle burada yanınızda olduğumuz gibi bundan sonra da olacağız. Malatya'mızı yeni baştan inşa ediyoruz. Belki geçmişte bazı yapı imar hataları var onlar da giderilerek Malatya'mız Türkiye'nin her zaman parmakla gösterilen büyükşehri olduğu gibi bundan sonra da parmakla gösterilen büyükşehri olmaya devam edecek. Bunun için 31 Mart akşamına kadar koşacağız. 1 Nisan sabahı da inşallah elde ettiğimiz başarı öyküsüyle alnımızın teriyle kazandık diyerek hep birlikte sevineceğiz, övüneceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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