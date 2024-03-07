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        Doğanşehir'de deprem konutlarının anahtar teslimine başlandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 1. etap kalıcı deprem konutlarının anahtar teslimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:34 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:42
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        Doğanşehir'de deprem konutlarının anahtar teslimine başlandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 1. etap kalıcı deprem konutlarının anahtar teslimine başlandı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşasına başlanan kalıcı deprem konutlarının 1. etabında yer alan 349 konutun anahtarları, resmi işlemlerin ardından hak sahiplerine teslim ediliyor.

        Vatandaşlara anahtarlarını teslim eden Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, kalıcı deprem konutlarının ilçeye ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

        Depremzede Servet Bayram ise anahtarını aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Büyük bir afet geçirdik. Allah bir daha yaşatmasın." dedi.​​​​​​​

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