        Altın çocuklar! 1 milyon 300 bin liralık altını teslim ettiler | Son dakika haberleri

        Altın çocuklar! 1 milyon 300 bin liralık altını teslim ettiler

        Bağcılar'da yolda yürüyen 2 çocuk yerde değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan içi altın dolu kese buldu. Bunun üzerine çocuklar keseyi çevredeki bir esnafa götürdü. Kesenin içindeki kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu bulan 2 çocuk ve esnaf altınları sahibine teslim etti. Altınların sahibinin keseyi bulan çocuklara ödül verdiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 23:15 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:23
        Altın çocuklar!
        DHA'nın haberine göre; olay, saat 15.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 2 çocuk yerde değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan içi altın dolu kese buldu.

        Durumu çevredeki esnafa bildiren çocuklar kesenin içindeki kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etti. Bunun üzerine altınları bulan 2 çocuk ve yanlarındaki esnaf altınları kuyumcuya teslim etti.

        ALTINLARI BULAN ÇOCUKLARA ÖDÜL

        Yolda yürürken içi altın dolu keseyi bulan çocukların altınları kuyumcuya teslim etmelerinin ardından altınların sahibinin çocuklara ödül verdiği öğrenildi. Çocukların ve yanlarındaki kişinin kuyumcuya gelerek altınları teslim ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

