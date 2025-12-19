Altın çocuklar! 1 milyon 300 bin liralık altını teslim ettiler Bağcılar'da yolda yürüyen 2 çocuk yerde değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan içi altın dolu kese buldu. Bunun üzerine çocuklar keseyi çevredeki bir esnafa götürdü. Kesenin içindeki kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu bulan 2 çocuk ve esnaf altınları sahibine teslim etti. Altınların sahibinin keseyi bulan çocuklara ödül verdiği öğrenildi

