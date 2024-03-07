Malatya'da yakalanan 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Çalıntı malzeme ise bunları satın alan kişinin iş yerinde ele geçirilip A.Y'ye teslim edildi.

Battalgazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettiği zanlılar B.A, D.K. ve M.T.Ö'yü operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi'nde A.Y'ye ait bir depodan 650 musluk, 60 klozet, 80 su saati, 8 yangın vanası, 200 su süzgeci, 50 fıskiye takımı ve 400 lavabo bataryasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

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