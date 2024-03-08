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        Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı

        Malatya'da jandarma ekiplerinin kırsalda bulduğu yaralı kartal, tedavi edilmesi için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 18:37 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:37
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        Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı kartal tedavi altına alındı
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        Malatya'da jandarma ekiplerinin kırsalda bulduğu yaralı kartal, tedavi edilmesi için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Battalgazi ilçesine bağlı Uluköy Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma personeli, yaralı kartalı fark etti.

        Bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi.

        Tim, yaralı kartalı teslim alarak, tedavi edilmek üzere Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Kartal, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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