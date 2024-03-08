Malatya'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Malatya'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Malatya'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
K.C. idaresindeki 23 HT 122 plakalı minibüs, Malatya-Elazığ kara yolunun Hacıyusuflar Mahallesi mevkisinde, Z.B. yönetimindeki 44 AC 170 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Z.B, H.T, K.İ, S.B. ve A.B. ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.