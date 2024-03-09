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        İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın vefat eden annesi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

        İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın vefat eden annesi Samime Aydınlar'ın cenazesi, Malatya'nın Arapgir ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:00 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:00
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        İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın vefat eden annesi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
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        İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın vefat eden annesi Samime Aydınlar'ın cenazesi, Malatya'nın Arapgir ilçesinde toprağa verildi.

        Samime Aydınlar'ın Arapgir Şerif Ağa Camisi'ne getirilen cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Tekke Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

        Cenaze törenine, Samime Aydınlar'ın oğulları Mehmet Ali Aydınlar, Erhan Aydınlar, yakınları, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, kurum amirleri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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