İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın vefat eden annesi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Samime Aydınlar'ın oğulları Mehmet Ali Aydınlar, Erhan Aydınlar, yakınları, Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, kurum amirleri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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