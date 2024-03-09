AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Malatya'da konuştu:

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, seçim beyannamelerinde Dirençli Şehirler başlığının bulunduğunu belirterek, "Altyapısıyla üst yapısıyla depreme dayanıklı sağlam konutlarıyla, çevre donatı sistemiyle, parkıyla, ekosisteme katkı sağlayacak tüm inşa faaliyetleriyle Malatya'nın önümüzdeki 5 yılda gelişim serüvenine tanıklık edeceğiz." dedi.

Güler, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er'in, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Güler, kentsel dönüşüme ilişkin yasada değişimler yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kasım ayında yürürlüğe girdi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduk. İnşallah bu yasayla beraber önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'nın bambaşka bir yere geleceğine inanıyorum. Çalışmalarını yakinen gördüğüm, kabiliyetini, bilgi birikimini Malatya'nın hizmetine sunacak belediye başkan adayımız Sami Er, önümüzdeki 5 yılda Malatya'yı bambaşka hale getirecek, yeniden dönüştürecek. Seçim beyannamemizde Dirençli Şehirler başlığımız var. Altyapısıyla, üst yapısıyla depreme dayanıklı sağlam konutlarıyla, çevre donatı sistemiyle, parkıyla, ekosisteme katkı sağlayacak tüm inşa faaliyetleriyle Malatya'nın önümüzdeki 5 yılda gelişim serüvenine tanıklık edeceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise 2020 yılında Elazığ merkezli meydana gelen depremin ardından bir ay Malatya'da kaldığını hatırlattı.

Bu tür acılarla bir daha karşılaşılmamasını temenni eden Suver, "Bir hemşehriniz olarak Sami Bey kardeşimizin yanında durmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Depremden etkilenen şehir ayağa kaldırılacak

Sami Er ise tüm söylemlerini depremden etkilenen şehri ayağa kaldırmak üzerine geliştirdiklerini söyledi.

Depremzedeleri kalıcı konut ve iş yerlerine kavuşturmanın en büyük projeleri olduğunu anlatan Er, kenti çok iyi tanıdığını belirtti.

Kentsel dönüşüm için yapı stoklarını belirledikleri aktaran Er, "Gayrimenkul değer haritasını çıkararak kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Bunu bütüncül bakış açısıyla rezerv alanları doğru kullanacak şekilde, kendi kendini finanse eden, değer esaslı bir model oluşturulacak. Yerinde dönüşüm başlığımız en çok muzdarip olduğumuz konu, buraya 33 bin başvuru var." diye konuştu.