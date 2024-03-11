Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Başkan Çınar'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Çınar'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çınar, mesajında, merhum Mehmet Akif Ersoy'un, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıttığını ifade etti.

        İstiklal Marşı'nın bağımsızlığın ve istikbalin simgesi olduğunu aktaran Çınar, şunları kaydetti:

        "İstiklal marşımız, kahraman ordumuza ve aziz milletimize umut aşılamış, milli mücadele ruhunun canlanmasına vesile olmuştur. Bağımsızlığımızın ve istikbalimizin simgesi olan İstiklal Marşı'na saygı duymak, her bir mısrasında şehitlerimizin aziz hatıralarının olduğunu bilmek, gençlerimize bu bilinci aşılamak hepimizin görevidir. Merhum Mehmet Akif Ersoy, şiirini imanı ve davası için yazan ve bizlere İstiklal marşı gibi bir şiiri miras bırakan, aziz milletimizin yetiştirdiği büyük bir değerdir. Onun ahlaki duruşu ve inandığı değerlerden sapmadan yaşayışı hepimize örnek olmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        Marmara ve Ege'de 6 kent için alarm!
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Gazze yardımlarını engelleyen İsrailliler konuştu
        Gazze yardımlarını engelleyen İsrailliler konuştu
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        Borsada Fitch rüzgarı
        Borsada Fitch rüzgarı
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı

        Benzer Haberler

        Malatya Valisi Yazıcı'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesa...
        Malatya Valisi Yazıcı'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesa...
        Canpolat: Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; o bayrağı almaya talibiz
        Canpolat: Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; o bayrağı almaya talibiz
        Malatya'da ramazan ayı mesajları
        Malatya'da ramazan ayı mesajları
        Malatya kayısısından yılın ilk 2 ayında 76 milyon dolarlık ihracat geliri
        Malatya kayısısından yılın ilk 2 ayında 76 milyon dolarlık ihracat geliri
        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Malatya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Malatya'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı