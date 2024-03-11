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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Adıyaman'da ilk iftar

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Adıyaman'da afetzede vatandaşlar kaldıkları konteynerlerde ilk iftarlarını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:07 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:24
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Adıyaman'da ilk iftar
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Adıyaman'da afetzede vatandaşlar kaldıkları konteynerlerde ilk iftarlarını yaptı.

        Kent merkezindeki Kaynarca Konteyner Kent'te kalan aileler, konteynerlerinde iftarlıklarını hazırladı ve kurdukları yer sofralarında oruçlarını açtı.

        Konteynerde ailesiyle iftarını yapan Menderes Yalınkılıç, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde ablasını kaybettiğini ve acı dolu günler yaşadıklarını söyledi.

        O günlerin bir daha yaşanmamasını dileyen Yalınkılıç, Kiltepe Mahallesi'nde ikamet ettiği evinin ağır hasar aldığını ve yıkımının gerçekleştirildiğini belirtti.

        Depremden sonra ikinci ramazanı yaşadıklarını aktaran Yalınkılıç, "Allah bize nice ramazanlar nasip etsin. Her şeye rağmen ramazana kavuştuğumuz için mutluyuz. Allah kimseye böyle felaket vermesin. Acımız çok büyük. Ablamı kaybettik. Allah düşmanıma vermesin. Allah, o günleri bir daha göstermesin. Allah, tekrar ramazanlar nasip etsin. Cümle alemi darda bırakmasın." dedi.

        Menderes Yalınkılıç'ın eşi Döne Yalınkılıç da bir yıldır konteynerde kaldıklarını dile getirerek, "Allah devletimize zeval vermesin. Evimiz yıkıldı. Bir iki ay sonra konteynere geçtik. Geçen sene çadırlarda oruçlarımızı tuttuk. Devletimiz bize konteyner verdi. Bu sene orucumuzu konteynerde açtık. Devletimiz bize el attı. İlk kurada evimiz de çıktı. Çok mutluyuz. Çok sevindik. Rabbim herkese de nasip etsin. Çok şükür evimiz de oldu. En kısa zamanda evimize taşınacağız." diye konuştu.

        - Adıyaman

        6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören Adıyaman'da da afetzedeler, kaldıkları konteyner kentlerde ilk oruçlarını açtı.

        AFAD koordinesinde Deniz Feneri işbirliğiyle K10 konteyner kentte kurulan iftar çadırında yaklaşık 947 afetzedeye yemek verildi.

        AFAD İl Müdür Yardımcısı Tuncer Şeyda, AA muhabirine, ramazan ayının ilk günü dolayısıyla afetzedelerle bir araya gelerek iftar açtıklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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