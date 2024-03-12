Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da down sendromlu bireylere aşçılık eğitimi verildi

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulunda down sendromlu bireylere aşçılık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:23 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da down sendromlu bireylere aşçılık eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulunda down sendromlu bireylere aşçılık eğitimi verildi.

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Malatya Down Sendromlular Derneği arasında imzalanan "Down sendromlu bireylerimizin sosyal yaşantılarına katkı verilmesine dair dayanışma ve işbirliği" protokolü kapsamında down sendromlu bireyler Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulunda misafir edildi.

        Okulda aşçılık programı bölümü öğrencileri tarafından karşılanan ve çeşitli uygulamalı eğitimler verilen down sendromlu bireyler, öğrencilerle pasta, çorba ve makarna yaptı. Down sendromlu bireyler yemek yapmaya çalışırken ailelerde kendilerine ayrılan yerde heyecanlı şekilde çocuklarını izledi.

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, protokol kapsamında üniversitenin bazı bölümlerinde down sendromlu bireyler için etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Etkinliklere katılanlara 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde sertifika vereceklerini aktaran Erdem, "Down sendromlu bireyler için toplumda farkındalık oluşturmak gerekiyor. Bizler de üniversitemiz olarak bu farkındalığın artırılması noktasında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bireylerin mutlu olduklarına şahit oluyoruz. Bu mutlulukları bizleri de mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı ise mart ayında başladıkları etkinlikler kapsamında çocukların her branşta ilkleri yaşadığını ifade etti.

        Bu tarz faaliyetlerin artmasının çocukların daha rahat bir hayat yaşamalarını sağladığını aktaran Vardı, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Down sendromlu bireyler aşçılık eğitimi sonrası müzik eşliğinde aileleri ve öğretmenleriyle güzel vakit geçirip oyun oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!
        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        2023 göçmenler için en ölümcül yıl oldu
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak
        Depozito İade Noktaları tüketicilerin uğrak yeri olacak

        Benzer Haberler

        Darende ve Kale'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma G...
        Darende ve Kale'de "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma G...
        Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kap...
        Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kap...
        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Adıyaman'da ilk if...
        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya ve Adıyaman'da ilk if...
        Malatya'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Malatya'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Malatya'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı
        Beydağı Gençlik Kampı'nda çalışmalar sürüyor
        Beydağı Gençlik Kampı'nda çalışmalar sürüyor