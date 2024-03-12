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        Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kapsamında etkinlikler yapıldı

        Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 13:41 Güncelleme: 12.03.2024 - 13:41
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        Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kapsamında etkinlikler yapıldı
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        Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla programlar gerçekleştirildi.

        Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda öğrenciler, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okuyup, tiyatro gösterisi sergiledi.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törene, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        - Malatya

        Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Akşemsettin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri de işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

        Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan sunumların yapıldığı etkinlikte, Ersoy'un şiirleri okundu.

        Etkinliği izleyen Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, sahneye çıkarak öğrencileri tebrik etti.

        - Kilis

        Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

        Etkinlikte öğrenciler "İstiklal Şairi"nin eserlerini okudu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, sinevizyon gösterisinin ardından kahramanlık türküleri seslendirildi.

        Programa, Vali Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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