Malatya'da öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklara moral ziyareti

Ünal, projeye desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Adem Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alpaslan Özdemir, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, öğretmen, öğrencilere teşekkür etti.

Okul Müdürü Hüseyin Ünal, AA muhabirine, bu tarz projelerin artırılmasının öğrencilerde empati ve yardımseverlik duygusunu artırarak sosyal sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

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